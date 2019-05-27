Средства на капремонт музыкальной школы и оборудование для кабинета цифровых технологий получили Великие Луки

16:42, 27 мая 2019, ПАИ

Депутаты Великолукской городской Думы шестого созыва на 22-й сессии поддержали внесение изменений и дополнений в бюджет города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Начальник финансового управления городской администрации Наталья Дмитриева рассказала, что за счет межбюджетных трансфертов запланировано увеличение доходов и расходов бюджета города в 2019 году на сумму 111 млн 421,6 тыс. рублей.

По ее словам, эти деньги, помимо прочего, направят на капитальный ремонт здания детской музыкальной школы №1 имени М. П. Мусоргского, реализацию программ спортивной подготовки спортшколы «Экспресс», закупку оборудования для двух кабинетов цифровых технологий в лицее № 11 и расходы, связанные с организацией участия команды Псковской области в отборочных соревнованиях к Финалу YII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в апреле-мае 2019 года.

За счет фактического остатка денежных средств на счете бюджета на начало года, а также за счет экономии по торгам и собственных доходов, предусматриваются расходы на общую сумму 16 млн 481,2 тыс. рублей. Эту сумму распределят между городской администрацией, управлением образования, Великолукской гордумой, комитетом культуры, управлением жилищно-коммунального хозяйства, комитетом по физической культуре и спорту, финансовым управлением и комитетом по управлению муниципальным имуществом.

В частности, планируется направить средства на обоснование необходимости строительства объездной дороги в городе Великие Луки (предпроектные работы), на корректировку проектно-сметной документации по устройству ФОКОТ на улице Дружбы, на уплату целевого взноса для покупки «Мечей Победы», которые вручаются городам, носящим почетное звание «Город воинской славы».

Помимо этого, предусмотрено выделение денег на выполнение косметического ремонта лестничных сходов, ведущих к памятнику воинам, павшим в боях за Великие Луки, оплату расходов по ремонту кровли помещения спортивной школы «Экспресс» на улице Дружбы, 27/4 и устройство канализации к новому детскому садику.

За счет внутреннего перемещения бюджетных ассигнований будут выделены дополнительные средства на организацию концертной программы в День города. «В результате внесенных изменений уточненные параметры бюджета города на 2019 год составят: доходы в сумме 2 млрд 598 млн 386,2 тыс. рублей, расходы в сумме 2 млрд 703 млн 738,6 тыс. рублей», – сообщила Наталья Дмитриева.

Парламентарии единогласно поддержали данный проект, добавили в пресс-службе муниципалитета.