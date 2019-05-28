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Общество

Выбран подрядчик для первого этапа реконструкции гдовской трассы

Компания «Буер» выиграла аукцион на ремонт части трассы Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.  

Протяженность участка, где будет проведен ремонт, составляет 23,2 км. Начинается он в 5 километрах от Пскова. Работы обойдутся в сумму более 200 млн рублей, средства выделены в качестве субсидии из федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подрядчику предстоит заменить изношенное асфальтовое покрытие и водопропускные трубы, отремонтировать мосты на всем участке, установить новые автобусные остановки и нанести разметку термопластиком. Работы должны быть завершены к 31 октября.

Гдовская трасса считается одной из самых разбитых в Псковской области, и с ремонта данного участка начнется ее реконструкция. К 2024 году планируется полностью привести дорогу в порядок в рамках нацпроекта.

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