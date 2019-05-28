Герман Петрушко: Псковский «Титан-Полимер» должен стать флагманом производства полиэтилентерефталатов

17:37, 28 мая 2019, ПАИ

Псковский завод «Титан-Полимер» должен превратиться во флагман производства полиэтилентерефталатов, заявил директор предприятия Герман Петрушко. Об этом с заседания Общественной палаты Псковской области 28 мая сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Герман Петрушко заметил, что этот проект - его детище, и ему за него не стыдно. «Чище полимеров просто не существует», - уверен он. Директор завода напомнил, что проект направлен на оптические пленки, которые применяются в пищевом производстве, медицине, текстильной промышленности.

«Мы пришли не просто деньги зарабатывать, мы в итоге ставим целью научно-технический центр», - подчеркнул инвестор.

На заводе «Титан-Полимер», который построят в особой экономической зоне «Моглино», будут производить ПЭТФ-гранулы и БОПЭТ-пленку. Первые можно перерабатывать в полиэфирное волокно, тканые и нетканые материалы, пищевые и непищевые пленки, листы для дальнейшего термоформования. БОПЭТ-пленка предназначена для изготовления гибкой упаковки для пищевой промышленности, товаров бытовой химии, применяется в электронике, производстве изоляционных материалов, солнечных батарей, медицинских пленок.

Планируется, что ассортимент производимой «Титан-Полимер» продукции решит государственную задачу по импортозамещению с ориентацией на экспорт, и в результате реализации проекта российская легкая промышленность получит технические и штапельные нити.