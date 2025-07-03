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Общество

Вопросы импортозамещения в растениеводстве обсудят на круглом столе в медиацентре ПАИ

Круглый стол на тему «Импортозамещение нулевого цикла. Развитие отечественной селекции и генетики в растениеводстве. Перспективы замены импортного материала отечественным» пройдёт в медиацентре ПАИ в рамках познавательной эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове сегодня, 3 июля, в 15:00.

Изображение: ПАИ

Эксперты расскажут, какие проблемы и перспективы они видят на этом пути, что требуется отрасли для реализации задачи, какие есть ресурсы и какова конечная цель.

Напомним, что фестиваль «Виноград» проходит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Со всеми новостями о мероприятии можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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