Закон Псковской области о бюджетном процессе приведут в соответствие с федеральным

11:50, 29 мая 2019, ПАИ

Комитет Псковского областного Собрания депутатов по бюджету, финансам и налоговой политике рассмотрел вносимые изменения в закон «О бюджетном процессе в Псковской области» 29 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Представитель регионального комитета по финансам отметил, что документ приводят в соответствие с федеральным законодательством. Кроме этого, вносятся изменения в соответствии с указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова об изменениях в органах государственной власти и структуре областной администрации.

Докладчик пояснил, что в соответствии с изменениями федерального закона, в региональный закон добавляется пункт оценки перечня налоговых расходов Псковской области – все налоговые льготы теперь найдут отражение в документах.

Члены комитета приняли решение рекомендовать региональному парламенту поддержать законопроект на предстоящей сессии с учетом таблицы поправок.