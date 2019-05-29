Закон Псковской области о бюджетном процессе приведут в соответствие с федеральным
Комитет Псковского областного Собрания депутатов по бюджету, финансам и налоговой политике рассмотрел вносимые изменения в закон «О бюджетном процессе в Псковской области» 29 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Представитель регионального комитета по финансам отметил, что документ приводят в соответствие с федеральным законодательством. Кроме этого, вносятся изменения в соответствии с указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова об изменениях в органах государственной власти и структуре областной администрации.
Докладчик пояснил, что в соответствии с изменениями федерального закона, в региональный закон добавляется пункт оценки перечня налоговых расходов Псковской области – все налоговые льготы теперь найдут отражение в документах.
Члены комитета приняли решение рекомендовать региональному парламенту поддержать законопроект на предстоящей сессии с учетом таблицы поправок.