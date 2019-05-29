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Политика

Нил Ушаков сделал последнее селфи в кресле мэра Риги

Нил Ушаков сделал последнее селфи в кресле мэра Риги. Об этом он написал на своей страничке в «Фейсбуке».

Бывший мэр столицы Латвии объяснил, что 26 мая состоялись выборы в Европарламент и 29 мая он уходит с должности, на которой проработал 10 лет.

«Спасибо вам! - поблагодарил он жителей Риги. - И спасибо за вновь оказанную вами поддержку работать дальше, защищая ценности и идеалы «Согласия» и интересы нашей страны теперь на уровне Европы!»

Нил Ушаков рассказал, что в ближайшее время «наша команда выберет нового мэра и продолжит дела, которые были начаты в 2009-м году». «И еще – в суде я продолжу борьбу за то, чтобы доказать, что мое отстранение от должности было противоправным», - заявил Ушаков.

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