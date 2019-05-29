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Ян Лузин покидает парламент Псковской области

Депутат Псковского областного Собрания Ян Лузин покидает состав парламента. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил председатель Собрания Александр Котов.

«Ян Вячеславович написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата. Это было 15 мая», - уточнил он.

На сессии 30 мая вопрос рассмотрят депутаты и примут решение.

Ян Лузин — владелец крупного бизнеса в Псковской области.

«Он объяснил это тем, что у него недостаточно времени на выполнение работы. Нужно ведь не только ходить на сессии, но и встречаться с избирателями, работать на территории округа», - добавил Александр Котов.

При этом, пояснил председатель регионального парламента, Ян Лузин привык выполнять всю работу качественно и «никого не подводить». «Это его выбор», - добавил спикер.

Известно, что выборы назначат на Единый день голосования в сентябре 2019 года. Предшествовать им будет партиный праймериз.

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