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Ирина Богачёва: Отремонтированные в Острове участки дорог были выбраны с учётом мнения населения
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Ирина Богачёва: Отремонтированные в Острове участки дорог были выбраны с учётом мнения населения

Участки улично-дорожной сети города Острова, отремонтированные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», были выбраны народным голосованием. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента со ссылкой на депутата ПОС Ирина Богачёву. Избранная по одномандатному округу №13 (город Остров) депутат областного собрания 29 мая в составе комиссии участвовала в комплексной приёмке завершённых объектов.

«Участки были выбраны методом народного голосования, и району такой подход понравился. Население очень довольно, - отметила Ирина Богачёва.- В дальнейшем планы дорожных работ также будут составляться с учётом не только финансовых возможностей, но и мнения граждан». Депутат подчеркнула, что отремонтированные участки дорог до недавнего времени были самыми сложными в городе.

«Остров – третий по величине город в регионе, он нуждается благоустройстве. Мы оперативно сработали, и это свидетельствует о том, что мы хотим, чтобы он становился лучше и краше», - добавила Ирина Богачёва.

Члены комиссии осмотрели и проконтролировали качество ремонта участков улиц К.Маркса и В.Сергеева, общая протяженность которых составляет около 1,1 км, и участок улицы Комсомольской. Качество ремонта первых двух объектов уже подтверждено лабораторно, покрытие третьего участка автодороги ещё только ждёт проверку.

Остров стал первым муниципалитетом, где завершены первые дорожные работы в рамках национального проекта. Ремонт продолжится на участках улиц Егорова и Меркурьева. Всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году в Острове будет отремонтировано 3,6 км улиц, объём финансирования составит около 30 млн рублей.

Ранее сообщалось, что 29 мая в Острове состоялась приёмка отремонтированных отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»улиц.

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