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Общество

Члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области обсудили меры по обеспечению БДД в летний период

Сегодня состоялось очередное заседание Общественного совета при УМВД России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, под председательством Джемала Малышева рассмотрен ряд общественно-значимых направлений деятельности органов внутренних дел.

В частности, участники встречи проанализировали состояние мер по обеспечению безопасности дорожного движения в регионе в летний период, особенно с учетом наступивших школьных каникул. С докладом выступил временно исполняющий обязанности начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Семенов. В качестве содокладчика его сообщение дополнил член Общественного совета при УМВД Анатолий Марковский.

Член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Андрей Афанасьев проинформировал собравшихся об организации и качестве предоставляемых населению государственных услуг в областном Управлении.

Общественники обсудили вынесенные на повестку дня важные темы. И по результатам дискуссии приняли соответствующую резолюцию. Утвержден также план работы Общественного совета при УМВД России по Псковской области на второе полугодие 2019 года.

В заседании Общественного совета принял участие заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник внутренней службы Андрей Столяров.

 

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