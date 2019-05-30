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Нашпигованный контрабандными сигаретами автомобиль задержан на границе Псковской области

На российско-эстонской границе в Псковской области в МАПП «Шумилкино» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли две попытки контрабанды сигарет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Оба легковых автомобиля под управлением россиян следовали из России в Эстонию. В первом случае табачная продукция была упакована в специальные матерчатые чехлы и находилась внутри колес, установленных на автомобиле. В другом транспортном средстве сигареты обнаружились в технологическом пространстве приборной панели, в полости между моторным отсеком и салоном, в спинках передних сидений, в панели между задним сиденьем и багажником, под обшивкой багажного отсека, в подкрылках и сабвуфере. 

В общей сложности специалисты извлекли порядка 2400 пачек табачных изделий. Сигареты переданы сотрудникам Псковской таможни для проведения разбирательства.

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