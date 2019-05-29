Информацию о публичных слушаниях в Псковской области будут размещать в Сети

13:50, 30 мая 2019, ПАИ

Информацию администрации Псковской области о дате и месте проведения публичных слушаний теперь будут размещать в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области». Ранее такие распоряжения публиковались только в газете «Псковская правда». Поправки в закон «О бюджетном процессе в Псковской области» приняли депутаты Псковского областного Собрания на сессии 30 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Нововведение позволит охватить более широкий круг аудитории, поскольку газета «Псковская правда» выпускается только раз в неделю. Интернет-адрес сетевого издания «Нормативные правовые акты Псковской области» - pravo.pskov.ru.

Процедура публичных слушаний предусмотрена по проектам законов об областном бюджете и об исполнении областного бюджета.