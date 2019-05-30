50 человек пополнили ряды островского отделения «Единой России»

08:43, 31 мая 2019, ПАИ

50 человек вступили в ряды Островского местного отделения «Единой России», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии со ссылкой на администрацию района.

Торжественная церемония вручения партийных билетов и значков прошла 30 мая. На ней собрались партийные лидеры, члены и сторонники «Единой России». «Практически с каждым человеком я знаком и вижу, что это уважаемые в обществе и по-деловому ответственные люди. Всех нас объединяет одно – общее представление о будущем нашего района, желание позитивных перемен, общие ответы на наиболее существенные вызовы, которые стоят перед нашим муниципальным образованием», -заявил секретарь районного отделения партии Александр Обризан.

Он поздравил вступивших в ряды «Единой России» и выразил уверенность, что прирост численного состава партии людьми, которые работают в самых разных сферах жизнедеятельности, придаст серьёзный импульс дальнейшему развитию местного отделения и выработке новых идей по совершенствованию партийной и общественной работы. Среди тех, кто присоединился к партии, есть сотрудники коммерческих предприятий, учреждений образования, культуры, медицинского и социального обслуживания.

Теперь в Островском районе стало 505 членов «Единой России» и 164 ее сторонника.

Всего численность регионального отделения партии «Единая Россия» составляет около 10 тысяч человек.