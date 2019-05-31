Атомный реслинг: насколько ужасна «Годзилла 2» Майкла Догерти

12:55, 01 июня 2019, ПАИ

В прокат вышла «Годзилла 2: Король монстров» - продолжение перезапущенной еще в 2014 году старомодной франшизы об огромном древнем ящере, который пробудился для восстановления природного баланса на Земле и уничтожения монстров-противников. Муслим Камалов сравнивает сиквел «Годзиллы» Майкла Догерти с неудавшимся эпичным турниром по реслингу.

После событий пятилетней давности, когда человечество случайно разбудило из многовековой спячки огромных древних монстров, а потом их морды благополучно расквасила сонная Годзилла, - земляне переживают не самые лучшие времена. Криптозоологическая корпорация «Монарх» борется за сохранение обнаруженных тварей, их главный аргумент - ни в коем случае не уничтожать монстров, они даже убеждены в обратном - тварей можно приручить. Правительству США, естественно, вся эта игра в гуманизм не нравится, поэтому они рвутся истребить монстров. До кучи на пороге этой истории появляются эко-террористы (что? да!) во главе с экс-генералом американской армии Джоной Аланом (Чарльз Дэнс), который похищает ученого Эмму Рассел (Вера Фармига) и ее дочь Мэдисон (Милли Бобби Браун): умница-отличница Эмма в свое время изобрела чудо-аппарат, издающий импульсные звуки, способные как усмирить титанов, так и разозлить.

У эко-террористов, оказывается, тоже наполеоновские планы на вечер: они намерены пробудить удерживаемых по всему миру на базах «Монарха» монстров, а потом наблюдать как они будут «зачищать» Землю от следов пребывания на планете человечества. Ведь, по их мнению, люди уже в край обнаглели и довели мир до ужасного и неприемлемого экологического состояния, а поэтому его нужно «обновить». В это время к компании «Монарха» - ученым Иширо Серизава (Кэн Ватанабэ) и Вивьен Грехам (Салли Хокинс) - присоединяется супруг Эммы Марк Рассел (Кайл Чандлер). Вместе они решают позвать из морских глубин Годзиллу, чтобы тот разобрался с агрессивными монстрами так, как он умеет. Тот, правда, что-то не в духе.

Обещанная практически сразу после какого-никакого, но все же успеха первой части «Годзилла» с порядковым номером два и за режиссерством Майкла Догерти — это, увы, невероятное безобразие как в сюжетном, визуальном, так и в развлекательном плане. Во-первых, это классически-безавторский блокбастер: несмотря на то, что в графе режиссер обозначен Догерти, у фильма наблюдается отсутствие всякого постановщика, ровно как и у одной известной девочки - имени. Во-вторых, этот самый Догерти - всего лишь сценарист нескольких частей «Людей Икс» (и режиссер парочки откровенно плохих ранних лент) так что, собственно, масштаб катастрофы можно оценить, не выходя из дома.

«Проклятье» сиквела в «Годзилле» можно уловить еще в названии - усложненном, кричащем, с максимально пафосным зоо-подзаголовком. И действительно, наименование полностью соответствует сумбурному строению фильма: Догерти на пару с кучкой сценаристов напихали в картину, кажется, с дюжину референсов, стилей, сюжетных линий и героев, попытались перемешать все это в нужной пропорции и структурировать, но вышло, как всегда - никак. По этой причине большая часть «Годзиллы» - то ли еще одна серия «Форсажа», то ли «Парка Юрского периода», а, может быть, где-то и «Тихоокеанский рубеж»: из-за откровенно тотальной неразберихи вторая «Годзилла» похожа на все эти фильмы сразу. Здесь очень долго разворачивают экспозицию, попутно пытаясь раскрывать персонажей, на которых зритель и так хотел плевать, а в конечном итоге выдают настолько пустяшные экшн-сцены, отвратительные диалоги и слабые кульминации, что невольно вспомнится фраза - «А разговоров-то было!».

В отдельные моменты «Годзилла» — это, конечно, еще и «праздник» для настоящих ботаников, зоозащитников и экологов - куда же без этого. До самых ярких и хоть немного развлекательных моментов фильм предстает своеобразным выпуском «Диалогов о рыбалке» или, скажем, ноу-нэйм передачей на канале «Охотник и рыболов», поскольку ученые-гики здесь не замолкают ни на секунду: «высокоинтеллектуальная» болтовня о тонкостях строения организма монстров, а также треп о том, какую функцию у тварей выполняет вон та, или даже вон та часть тела, как они охотятся или ведут себя в брачный период - все это не заканчивается, пока в дверь не постучится разбушевавшийся сосед, в этом случае - сам Годзилла, который как бы намекнет, что пора бы уже перейти к основному блюду.

Есть и вовсе поразительные по своей глупости эпизоды, в которых, к примеру, герои под проливным дождем умудряются ремонтировать электронную вундер-вафлю, или, скажем, момент, где отважный доктор Серизава спускается под воду в радиоактивный воздушный карман, а потом как ни в чем не бывало тащит там же в руках тяжеленую ядерную боеголовку - кажется, что сценаристы «Годзиллы 2» поспорили с китайскими коллегами из «Блуждающей Земли» (там, если что, к Земле пристегнули двигатели, улетели на ней с привычной парковки подальше, а позже взорвали целый Юпитер!) чья же картина получится нелепее.

«Годзилла 2» в финале немного оправдывает свое почетное звание летнего блокбастера и оборачивается хоть сколько-нибудь эпичным зрелищем, где ленивый рыхлый пузатый ящер, находящийся под мощным радиоактивным облучением, которое наделяет его невероятной силой монстра-титана, все-таки даст прикурить трехглавому Змею-Горынычу, а заодно и другим враждебно настроенным монстрам. И правда, когда еще на больших экранах увидишь настоящий атомный турнир по реслингу среди громадных кайдзюшных зверят - пусть и непродолжительный, плохо отрепетированный и неумело срежиссированный. Что ж, остается только, как Годзилла, задрав голову, неистово реветь от всего этого в пустоту - впереди еще ответственный бой с Кинг-Конгом за пояс короля монстров.