Что в Псковской области делают для поддержки детей

09:24, 01 июня 2019, ПАИ

1 июня отмечают День защиты детей. И речь идет не о защите от каких-то бед и напастей конкретных малышей, а о создании условий для комфортного детства.

Псковское агентство информации обобщило предпринимаемые для этого шаги в регионе.

Медали и выплаты

Начать, конечно, стоит с новшества. Буквально 30 мая губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил о выплате 5000 рублей всем мамочкам в регионе, дети которых появились на свет в 2019 году. То есть, несмотря на то, что это заявление прозвучало только в мае, выплаты предоставят даже тем, кто рожал в январе.

Помимо такого небольшого денежного подарка, который можно потратить на покупку той же коляски, например, глава региона распорядился вручать памятную медаль,открытку и подарочный набор.

Перинатальный центр

Понятно, что для вручения всех перечисленных подарков должны быть созданы необходимые условия в сфере родовспоможения. В Пскове в январе 2019 года сдали в эксплуатацию новый перинатальный центр, отвечающий современным медицинским требованиям. Уже 28 января здесь были приняты первые роды. Общее впечатление псковичей - «вау». Женщины, которые рожали в старом здании перинатального центра, с завистью рассматривали фотографии из палат и родовых. Такого сервиса в их время не было.

Детские садики

В Псковской области в последние годы удалось значительно сократить очереди в детские сады. Острая потребность в дошкольных образовательных учреждениях сохраняется в крупных городах. Именно поэтому принято решение о строительстве новых садиков.

В 2019 году в Пскове будут сданы 3 детских сада, в Великих Луках — 2, в Псковском районе — 4. Это как раз те самые точки, где очередь сохраняется.

В результате предпринимаемых шагов будут созданы дополнительно 1510 мест для малышей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Сдадут первые 2 садика уже к 1 сентября, остальные — до конца года.

Земля многодетным

Земельные участки в регионе могут получить даже те семьи, дети в которых уже выросли, и им исполнилось 18 лет.

В 2019 году решением губернатора сформированы участки в районе деревни Борисовичи — а это уже черта города. Из окон будут видны многоэтажки, в двух шагах новенькая школа, Ледовый дворец, бассейн. В общей сложности около 400 участков будут распределены среди семей до конца этого года.

Задачи на ближайшее будущее

30 мая на сессии Псковского областного Собрания депутатов глава региона Михаил Ведерников уделил особое внимание вопросам демографии. Есть много причин складывающейся в регионе ситуации: отток медицинских кадров, нехватка педагогов в школах. В результате семьи срываются с мест и уезжают в другие города, по традиции жители северных районов области выбирают Санкт-Петербург, южных - Москву. Региональные власти проработали пакет мер по привлечению специалистов. Но это далеко не все.

«Чтобы люди не уезжали из региона, необходимо, чтобы детей было куда отвести после школы, и такую работу мы уже ведем», - заявил губернатор.

Даже в небольших населенных пунктах ремонтируют здания кинотеатров, местных клубов, на базе которых работают кружки и секции.

Но Михаил Ведерников не скрывает: дел еще предстоит много. Так что День защиты детей - это своего рода повод оценить фронт работ и с новыми силами приняться за воплощение идей.