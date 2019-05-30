Каждый новорожденный в Псковской области будет получать подарки

15:03, 30 мая 2019, ПАИ

Каждый новорожденный в Псковской области будет получать подарки, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности администрации региона за 2018 год на 33-й сессии Псковского областного Собрания 30 мая. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников подчеркнул, что молодым матерям в регионе уделяется особое внимание, каждый ребенок принципиально важен и дорог. Поэтому роженицам будут вручать подарочный набор, сертификат на 5 тысяч рублей, а также памятную медаль и открытку. «Получать их будут с июня текущего года, но мы направим подарки всем, у кого родился ребёнок с 1 января», - уточнил губернатор.

Всего в 2019 году появятся три новых меры социальной поддержки. Так, с 1 января 2019 года льготным категориям граждан возмещаются расходы по оплате за обращение с твердыми коммунальными расходами.

Кроме того, Михаил Ведерников напомнил, что с 30 июня Псковская область переходит на цифровое телевизионное вещание. В связи с этим малоимущим гражданам будет возмещаться часть затрат на приобретение пользовательского оборудования.