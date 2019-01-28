Первые роды приняли в новом здании Псковского перинатального центра

16:34, 28 января 2019, ПАИ

Сегодня, 28 января, в новом здании Псковского перинатального центра приняли первые роды. В 16:00 на свет появилась девочка весом 4 килограмма 80 граммов и ростом 56 сантиметров. Для ее мамы, псковички, роды стали вторыми, рассказал главный врач центра Сергей Сукманюк. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Все прошло хорошо, мама и малышка чувствуют себя отлично», — добавил главврач.

Руководитель медучреждения также сообщил, что в настоящее время в предродовом отделении находится еще одна женщина. Ей тоже предстоят вторые роды.

Ранее сообщалось, что новое здание Перинатального центра открылось после новогодних каникул. Врачи начали вести прием беременных для проведения скрининга и УЗИ-диагностики. На 28 января после 13:00 был запланирован прием первых родов.

Перинатальный центр построен в Пскове при поддержке Правительства РФ в рамках программы Минздрава по развитию родовспомогательной службы. Цель программы — создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям, снижение младенческой, материнской и детской смертности. Заказчиком проекта выступила госкорпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком — ООО «РТ-Соцстрой». Строительство объекта постоянно затягивалось, но после назначения на должность врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который взял объект под личный контроль, работам была придана максимальная динамика.