Празднование 75-летия 334-го военно-транспортного Берлинского авиаполка проходит в Пскове

12:28, 01 июня 2019, ПАИ

1 июня в Пскове на аэродроме в Крестах проходят праздничные мероприятия, посвященные 75-летию со дня основания 334-го военно-транспортного авиационного Берлинского Краснознаменного полка Псковского гарнизона.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, командование и военнослужащих прославленного полка с юбилейной датой поздравил губернатор Михаил Ведерников. Приветственный адрес от его имени зачитал на торжественном построении личного состава руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев.

В адресе отмечается, что история полка началась со времен Великой Отечественной войны, в которой три военнослужащих соединения получили звания Героев Советского Союза, 113 награждены орденами и медалями. «Все последующие годы ваш полк находился на острие решения важных государственных задач, являясь основой мобильности Вооруженных Сил Российской Федерации. Вы с честью выполняли возложенные на вас обязанности и отстаивали независимость Отечества и неприкосновенность воздушных рубежей. Наша страна гордится подвигами авиаторов, отдавших жизнь при защите Родины», - заявил губернатор. Он выразил уверенность, что слава военно-транспортного полка будет только приумножаться, и пожелал военносужащим здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

Командующий военно-транспортной авиацией ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов также поздравил личный состав с юбилеем соединения и 88-й годовщиной основания военно-транспортной авиации. Он поблагодарил и десантников, с которыми летчики всегда служат рука об руку.

В честь 75-летия образования полка лучшие военнослужащие получили заслуженные награды.

Поздравление военнослужащим и ветеранам 334-го Берлинского Краснознамённого военно-транспортного авиационного полка адресовал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Он отметил, что 334-й полк, базирующийся на Псковской земле, вписал свою доблестную страницу в историю военной авиации. Спикер ПОС подчеркнул, что в самых сложных ситуациях военные летчики проявляли мужество и профессионализм: в апреле 1945 года самолеты 334-го полка бомбили фашистский Берлин, экипажи воинской части выполняли полёты в «горячие точки», вывозили беженцев, оказывали помощь пострадавшим от землетрясения, принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, доставляли необходимые грузы в разные уголки мира. Летчики полка участвовали в операциях и боевых действиях во Вьетнаме, Саудовской Аравии, Чили, Афганистане, Югославии и Чечне.

«Это один из передовых полков в военно-воздушных силах России», - уверен Александр Котов. Он добавил, что 334-й полк – один из немногих в отечественных ВВС не менял номер и почти всё время базировался на одном месте. Более 70 лет, с 1948 года, полк дислоцируется на аэродроме Кресты. «За участие в Берлинской операции ему было присвоено почётное наименование «Берлинский», но жители областной столицы всегда добавляют к называнию ещё и «псковский», по праву считая его своим», - добавил спикер Собрания.

«Нынешнее поколение авиаторов хранит и преумножает традиции своих предшественников, с честью несёт высокое звание военного лётчика России», - заключил Александр Котов и пожелал военнослужащим и ветеранам здоровья, семейного благополучия, удачи и мирного неба над головой.

Празднование юбилея подразделения продлится до 16:00. На аэродроме развернулась выставка техники, которую псковичи могут рассмотреть в подробностях. Также запланирован воздушный парад, показательные выступления военнослужащих-десантников и концерт.

У КПП части организована дополнительная остановка автобуса № 4, до места проведения праздника гостей доставляют маршрутки военных.

334-й Берлинский Краснознаменный военно-транспортный авиационный полк был сформирован 1 июня 1944 года на базе 101-го авиационного полка дальнего действия. За участие в Берлинской операции полку было присвоено почетное наименование «Берлинский». После войны в 1948 году полк был перебазирован под Псков. Летчики полка участвовали в операциях и боевых действиях во Вьетнаме, Саудовской Аравии, Чили, Афганистане, Югославии и Чечне.

Полк участвует в обеспечении визитов президента России за границу, перевозя средства связи и представительский автотранспорт. На сегодняшний день 334-й полк — один из передовых в военно-воздушных силах России, он имеет высокую боевую готовность и высококвалифицированный летный состав, на его вооружении стоят современные самолеты ИЛ-76.