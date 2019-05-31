Проект ремонта улиц Яна Райниса и Окраинной заказало псковское УГХ

16:40, 01 июня 2019, ПАИ

Разработку проектной документации капитального ремонта улицы Сосновой от Яна Райниса до Окраинной и улицы Окраинной от Сосновой до Ранней заказало управление городского хозяйства администрации Пскова. Открытый конкурс в электронной форме опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн 931 тыс. 110 рублей. Источник финансирования - средства областного и городского бюджетов по подпрограмме «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»

Планируемые сроки реализации капитального ремонта объекта - 2020 год.

Рассмотрение и оценка вторых частей заявок запланированы на 5 июля.