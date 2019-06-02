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Общество

Голубые флаги подняты над самыми чистыми пляжами Прибалтики

«Голубой флаг» получил 21 пляж и две яхтенные гавани Латвии, сообщает delfi.lv.

В этом сезоне сертификат выдан двум пляжам в Даугавпилсе, семи — в Юрмале, трем — в Лиепае, двум — в Риге, а также пляжам в Энгуре, Екабпилсе, Кулдиге, Лимбажи, Саулкрасты, Вентспилсе. Впервые «Голубой флаг» поднимутна Сигулдском муниципальном пляже на Гауе.

В Эстонии голубой флаг уже поднят на таллиннскими пляжами Пирита и Пикакари. В Литве голубой флаг развевается над пляжем парка Бирутес в Паланге и над пляжами Смилтине I и Мелнраге II в Клайпеде.

Голубой флаг — международная награда, ежегодно вручаемая с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания. Особые требования предъявляются и к чистоте пляжного песка, наличию урн, скамеек, кабинок для переодевания.

 

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