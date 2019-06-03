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Общество

Летний период обучения стартовал в 76-й дивизии ВДВ

1 июня в Пскове на плацу 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии состоялся торжественный митинг, посвященный старту летнего периода обучения в воздушно-десантных войсках в 2019 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в митинге приняли участие представители областной и городской власти, ветераны и военнослужащие дивизии.

В этом учебном периоде десантникам предстоит уделить особое внимание подготовке к Международным соревнованиям «Десантный взвод», а также работе по подготовке мероприятий к 90-летию дивизии, заявил врио командира 76-й десантно - штурмовой дивизии Алексей Зайцев.

От лица администрации Псковской области военнослужащих поздравил Игорь Виноградский. Он подчеркнул, что воинское соединение постоянно занимает лидирующие позиции в воздушно-десантных войсках.

К десантникам также обратился заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев, отметив, что 76-я дивизия является предметом гордости для жителей города воинской славы Пскова. Владимир Воробьев пожелал военнослужащим благополучия и успехов в нелегкой, ответственной службе.

От имени Псковской Епархии с началом нового периода обучения военнослужащих поздравил настоятель храма Александра Невского. Он пожелал им здоровья, бодрости духа и хороших результатов в службе.

В летний период обучения входят новые знания в области боевой выучки, физической, огневой, строевой, инженерной и других видов подготовки.

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