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Политика

Ввести налоговые вычеты за оплату спортивных секций предложила «Единая Россия» Минфину

Партия «Единая Россия» предложила ввести льготы на оплату детских спортивных секций и приобретение необходимого спортивного инвентаря. Соответствующее предложение направлено в Министерство финансов РФ, заявила координатор партийного проекта «Крепкая семья», первый зампредседателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

По словам Ольги Окуневой, в 2018 году президент РФ Владимир Путин поручил до 10 сентября разработать возможность получения налоговых льгот за оплату абонементов в спортзалы, однако данная мера до сих пор не реализована. Сейчас правительство рассматривает пакет поправок в статью 219 Налогового кодекса РФ, где, в частности, предлагается компенсировать часть затрат на спорт-услуги.  

«Однако в текущей версии законопроекта отсутствует возможность получать налоговый вычет на занятия детей налогоплательщиков в спортивных секциях, что, на наш взгляд, несправедливо, учитывая то, что поддержка материнства и детства является одним из ключевых направлений государственной политики. Для того, чтобы облегчить финансовую нагрузку на родителей, мы призываем Минфин РФ внести соответствующие поправки. Налоговый вычет за оплату детского спорта – это разумная мера, которая благотворно скажется на здоровье нового поколения», – считает Ольга Окунева.

Она также отметила, что необходимо предусмотреть в документе предоставление налоговых льгот при покупке спортинвентаря для детей. Ольга Окунева уверена, что включение в законопроект данной категории граждан будет целесообразным.

«Указом президента России 2018-2027 годы объявлены в нашей стране Десятилетием детства. Развитие физкультуры и спорта для детей было обозначено, как одно из ключевых направлений в плане основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства. Мы уверены в том, что предложенные меры положительно скажутся на популяризации спорта среди подрастающего поколения», - заключила Ольга Окунева.

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