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Политика

Организацией довыборов в областное Собрание займётся ТИК Пскова

Организацией довыборов в областное Собрание займётся ТИК Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области. Такое решение было принято на заседании облизбиркома 4 июня.

30 мая на заседании Псковского областного Собрания депутатов принято решение о назначении дополнительных выборов депутата по одномандатному избирательному округу №2 в Пскове на 8 сентября в связи с досрочным сложением полномочий депутата Яна Лузина. 3 июня опубликовано постановление регионального парламента о назначении довыборов, с этого дня и стартовала избирательная кампания.

Также на заседании областной Избирательной комиссии её члены утвердили перечень и формы документов, представляемых избирательными объединениями и кандидатами в избирательные комиссии при проведении дополнительных выборов депутата в региональный парламент.

По всем обсуждаемым вопросам приняты соответствующие постановления.

Теперь в единый день голосования в Псковской области пройдут 12 избирательных кампаний. Жители Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского районов будут избирать глав муниципальных образований. Состоятся также выборы депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района и выборы депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района и дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1, дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13, довыборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу №5.

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