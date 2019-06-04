В Псковской области запрещён ввоз партии саженцев горшочных и декоративных растений из Польши и Нидерландов
При проведении карантинного фитосанитарного контроля на российско-латвийском участке Государственной границы РФ в пункте карантина растений «Бурачки» должностными лицами территориального Управления Россельхознадзора запрещён ввоз посадочного материала. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления, 10302 саженца горшочных и декоративных растений польского и голландского происхождения следовали из Литвы в адрес предприятия, зарегистрированного в Москве.
По результатам контрольно-надзорных мероприятий сотрудниками ведомства были выявлены нарушения. На части партии горшечных растений не была обнаружена маркировка, а шесть растений перемещались без фитосанитарного сертификата. Ввоз посадочного материала на территорию Российской Федерации запрещён.
По факту выявленного нарушения в отношении представителя груза возбуждено дело об административном правонарушении.