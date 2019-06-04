Порядка 20 поэтов и писателей станут участниками Дней пушкинской поэзии и русской культуры

11:45, 05 июня 2019, ПАИ

19 писателей и поэтов заявили о своём участии в Днях пушкинской поэзии и русской культуры, которые пройдут в Псковской области с 5 по 12 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

В частности, на праздник приедет прозаик, публицист, журналист-международник. Сопредседатель правления Союза писателей России, депутат Государственной Думы VII созыва Сергей Шаргунов. С 19 лет начал печататься в журнале «Новый мир», в 21 год стал лауреатом премии «Дебют» за повесть «Малыш наказан». С 2012 года — главный редактор портала «Свободная пресса». Как журналист находился в зоне боевых действий в Южной Осетии в 2008 и в Донбассе в 2014-2016 годах. Удостоен литературных премий «Дебют», «Эврика», Государственной премии Москвы, итальянских премий «Arcobaleno» и «Москва-Пенне», Горьковской литературной премии, историко-литературной премии «Александр Невский», премии правительства РФ в области культуры, Всероссийской литературной премии имени Н.С. Лескова «Очарованный странник», дважды финалист премии «Национальный бестселлер». Книги Сергея Шаргунова переведены на итальянский, английский, французский, сербский языки.

Ещё один участник — литературовед, пушкинист, кандидат филологических наук, директор Международного Славянского Литературного Форума «Золотой Витязь» Владимир Орлов. Он родился в Смоленске, окончил МВТУ имени Баумана и Военный институт иностранных языков, служил военным инженером и переводчиком, работал журналистом. Кандидат филологических наук. Автор множества работ по пушкиноведению, сценарист (телефильм «Имею честь… Пушкин» и, совместно с Николаем Бурляевым, – художественный фильм «Пушкин»). В соавторстве с Заряной Луговой написал роман «Духовной жаждою томим…». Член Пушкинской комиссии Института мировой литературы имени А. М. Горького РАН. Награждён знаком Ордена Святителя Николая Мирликийского, Чудотворца, Медалью равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей славян, и Медалью Ордена Русской Православной Церкви святого равноапостольного великого князя Владимира.

Приедет на Дни пушкинской поэзии и поэт, прозаик, публицист, историк Александр Орлов. Он преподаёт в школе историю, обществознание, право и литературу, является автором стихотворных книг «Московский кочевник» (2012), «Белоснежная пряжа» (2014), «Время вербы» (2015), «Разнозимье» (2017) и других. Лауреат Всероссийского конкурса малой прозы имени А. П. Платонова, Всероссийского конкурса малой прозы и поэзии имени Ф. Н. Глинки, и других, обладатель золотого диплома VII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» 2016 года и специального приза Издательского Совета Русской Православной Церкви «Дорога к храму».

Увидят гости праздника прозаика, члена Союза писателей России, автора 14 прозаических книг, лауреата премии газеты «Российский писатель» в номинации «Проза» Алексея Берегового. Он награжден Почетной грамотой Союза писателей России, Золотой медалью имени В. М. Шукшина, Литературным орденом имени М. Ю. Лермонтова.

Своё творчество представит поэт, член Союза писателей России, главный редактор всероссийского литературного журнала «ДОН_новый», автор девяти книг поэзии Галина Студеникина. Она удостоена Почетной грамоты Союза писателей России, Благодарственного письма министра культуры Ростовской области, а журнал «ДОН_новый» в 2015 году был признан лучшим литературно-художественным журналом России.

Также о своём участии в Днях заявил публицист, председатель фонда «Возрождение Тобольска», книгоиздатель, фотохудожник, почетный академик Российской Академии художеств Аркадий Елфимов. Он был главным инженером при строительстве Тобольского нефтехимического комбината, работал начальником управления по строительству объектов социального и культурного назначения. В 1994 году стал инициатором создания Тюменского регионального благотворительного общественного фонда «Возрождение Тобольска», бессменным руководителем которого остается до настоящего времени. Благодаря Фонду в Тобольске возрожден Художественный музей, установлены памятники знаменитым уроженцам города, чеканится медальерная серия «Славный град Тобольск», выпускается серия книг о Тобольске и других регионах Сибири, издается альманах «Тобольск и вся Сибирь. Как меценат, передал много ценных произведений искусств, в частности, икону Огненное восхождение св. пророка Илии (XVII в.) в дар Тобольскому государственному историко-архитектурному музею-заповеднику, рукописных и первопечатных книг кириллической традиции XVI – начала XX вв. - Тюменскому государственному университету.

Представит своё творчество гостям праздника российский чеченский писатель и общественный деятель, Народный писатель Чеченской Республики, председатель Союза писателей Чеченской Республики, доктор экономических наук, профессор Канта Ибрагимов. Он является лауреатом Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, опубликовал более двух десятков научных и учебно-методических работ, автор литературно-художественных произведений «Прошедшие войны», «Седой Кавказ», «Учитель истории», «Детский мир», «Сказка Востока», «Дом проблем». В 2010 году был номинирован Нобелевским комитетом при Шведской Академии наук на соискание Нобелевской премии по литературе за роман «Детский мир», в 2012 году повторно номинирован за роман «Аврора». Лауреат еждународной литературной премии «Белые журавли России», литературной премии имени Расула Гамзатова, Всероссийской премии «За верность слову и Отечеству» имени Антона Дельвига и других.

Посетит Псковскую область поэт, председатель Союза писателей Кабардино-Балкарии Муталип Беппаев. Он считается первым балкарским поэтом, который стал писать верлибры, также он сочиняет хайку, пишет стихи и прозу. Первым из россиян был удостоен Международной премии имени Махмуди Кашгарского, получил её за рассказ «Беглец».

Гости Дней пушкинской поэзии познакомятся с Анной Ревякиной — поэтом, автором книг «Сердце», «UNtitleD», «Хроники Города До. Безвременье», «Зубная фея», «Dominus», «Шахтёрская дочь», основателем литературной студии «Кофе-кошка-Мандельштам», членом Союза писателей ДНР и Союза писателей России. Она - соавтор сборника гражданской поэзии «Час мужества», получившего в 2015 году национальную премию «Книга года» в номинации «Поэзия». Родилась и живёт в Донецке, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Международная экономика» Донецкого национального университета.

Участником праздника будет и член Правления Союза писателей России, председатель Совета молодых литераторов Союза писателей России Андрей Тимофеев. Он родился в 1985 году в городе Салавате (Башкортостан), окончил Московский физико-технический институт и Литературный институт имени Горького, публиковался в журналах «Наш современник», «Новый мир», «Октябрь», «Вопросы литературы», «Роман-газета» и других. Лауреат премии имени Гончарова в номинации «Ученики Гончарова», премии «В поисках правды и справедливости», премии имени Кузьмина журнала «Наш современник».

Ещё один участник - поэт, музыкант, бард, член Союза писателей России и творческого объединения «Заозерная школа» Илья Оленев. Он работает учителем русского языка и литературы, выпустил три диска «Любовь и пряники №2», «Зима Будет Долгой», «Радости ради», автор книг стихов «Письма», «Радости ради». Лауреат и член жюри многих всероссийских и международных фестивалей авторской песни и поэзии, включая фестиваль имени Грушина.

На «пушкинской» поляне выступит Дарья Ильгова. В 2010 году она стала победителем конкурса имени Кубанёва и лауреатом премии по поддержке талантливой молодежи, учреждённой Указом президента РФ, лауреат фестиваля «Словенское поле — 2016», автор книг «Снимки» и «Молчание». Её стихотворения печатались в «Антологии русской поэзии XXI века», в журналах «Литературная учёба», «Дети Ра», «Плавучий мост», «Аргамак», «Артбухта», «Слово/Word» и других.

Приедет на Дни пушкинской поэзии и русской культуры поэт, лауреат поэтической премии имени Юрия Кузнецова, член Союза писателей России, заведующая отелом поэзии журнала «Наш современник» Карина Сейдаметова. Она - автор поэтических сборников «Позимник», «Соборный свет», «Вольница», её стихи публиковались в журналах «Наш современник», «Москва», «Сура» (Пенза), «Дон» (Ростов-на–Дону), «Невский альманах» (Санкт-Петербург), «Подъём» (Воронеж), «Гостиный двор» (Оренбург), «Роман-газета», «Роман-журнал XXI век», «Родная Кубань» (Краснодар), «День и ночь» (Красноярск), «Волга-XXI век» (Саратов), «Русское эхо» (Самара), «Коломенский альманах» (Коломна), «Аргамак» (Татарстан), «Простор» (Казахстан) и других.

Ещё одна гостья - поэт, прозаик, актриса, режиссёр, сценарист Наталья Шахназарова. Она - член Союза писателей России, пресс-секретарь Клуба писателей-выпускников Литературного института имени А. М. Горького и Международной общественной Академии ЛИНИя (литературы, науки, искусств) «Русский СЛОГ», руководитель отдела «Литература и кино», куратор направления «Поэтический театр», актриса литературного театра «ГаЛаТеЯ», член Совета молодых литераторов при Союзе писателей России, Общества русской словесности. Обладатель медали и диплома «За верное служение отечественной литературе», победитель-лауреат V Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь», «На семи холмах» (Москва), фестиваля литературы и культуры «Славянские традиции» (Крым).

Псковских поэтов и писателей на Днях пушкинской поэзии будет пятеро. Это Игорь Смольткин (Изборцев), Андрей Бениаминов, Ирена Панченко, Вита Пшеничная, Александр Себежанин.

Игорь Смольткин (Изборцев) - прозаик, публицист, председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России, действительный член Академии Российской словесности и Петровской академии наук и искусств. Он написал 18 книг прозы и публицистики. Лауреат Всероссийской литературной премии имени святого благоверного Великого князя Александра Невского, всероссийской литературной премии имени В. Я. Шишкова, литературной премии имени Расула Гамзатова, международной премии «Югра» и многих других. Дипломант литературно-исторической премии имени Александра Невского.

Андрей Бениаминов — поэт, публицист, редактор сайта псковской писательской организации «Псковский литературный портал», организатор, координатор и ведущий фестиваля исторической поэзии «Словенское поле», дипломант международной литературной премии имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами…», лауреат конкурса «Я не мыслю себя без России» и других. Автор сборника стихов «Может, сбудется?», неоднократно публиковался в поэтических сборниках Пскова, Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга. Его стихи переведены на болгарский и украинский языки.

Ирена Панченко – поэт, прозаик драматург, член Союза писателей России, Заслуженный работник культуры РФ, Почётный работник общего образования. РФ, награждена медалями «За заслуги перед Псковом», «За вклад в отечественную культуру», медалью имени Василия Шукшина. Она автор 9 пьес, большинство из которых были поставлены в театрах, автор 5 поэтических сборников, 6 книг прозы и драматургии, публиковалась в различных сборниках в России и Латвии. В 1999 году на Международном книжном форуме «Русский Запад» была названа «Человеком Книги» за издательскую деятельность.

Вита Пшеничная – поэт, член Союза писателей России, победитель и лауреат ряда российских и зарубежных литературных конкурсов, в том числе, «Литературная Вена», «Рождественская звезда», «Живое слово», «Мир без войн и насилия», «Степные сполохи». Её произведения публиковались в изданиях «Литературная Россия», «Слово», «Родная Ладога», «Север», «Наш современник», «Волга. 21 век», «Письма из России», «День и Ночь», «Венский литератор», «Дарьял» (Осетия), «Знацы» (Болгария), автор нескольких поэтических сборников и одной книги прозы, цикла рецензий на стихи разных авторов, критических статей, эссе.

Александр Себежанин – поэт, член Союза писателей России, лауреат второго ежегодного Международного конкурса лирико-патриотической поэзии имени Игоря Григорьева «Ничего душе не надо, кроме родины и неба», лауреат международного конкурса «Приключение приходит само — мир без войн, нацизма и насилия» (Овнице, Польша), обладатель второго места на поэтическом фестивале «Цветочные игры» (Беарн, Франция), финалист конкурса имени Сергея Есенина «Русь моя». Он – участник более 30 поэтических сборников, изданных в различных городах России и за рубежом, создал 3 авторских сборника, некоторые стихи переведены на польский, болгарский, французский и немецкий языки.

В этом году Пушкинский праздник пройдет в обновленном формате. По инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и митрополита Псковского и Порховского Тихона он переименован в Дни Пушкинской поэзии и русской культуры.

Художественным руководителем мероприятия, как и в прошлом году, стал заслуженный деятель искусств Российской Федерации, директор Имперского русского балета Гедиминас Таранда.

Дни Пушкинской поэзии и русского языка проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, администрации Псковской области. Официальным партнером праздника стал ПАО Сбербанк.