Московские специалисты научат псковичей эффективному участию в закупках

12:32, 05 июня 2019, ПАИ

Московские специалисты научат предпринимателей и заказчиков Псковской области эффективному участию в закупках, сообщили Псковскому агентству информации в администрации региона со ссылкой на региональный комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Открытые обучающие встречи по работе на интернет-ресурсе «Портал поставщиков» стартуют 18 июня в областной администрации. В 9:30 состоится обучающая сессия для заказчиков, которым расскажут об эффективных инструментах осуществления закупок малого объема, принципах работы автоматизированной информационной системы (АИС) «Портал поставщиков». В 14:00 запланирована сессия для поставщиков, в ходе которой предприниматели узнают о правилах работы на рынке закупок и новых возможностях развития бизнеса с применением «Портала поставщиков». Оба мероприятия завершатся предметным разбором ошибок участников рынка закупок.

Принять участие в семинаре можно бесплатно, поставщикам услуг необходимо предварительно зарегистрироваться. Заявки на участие принимают до 15:00 14 июня.

По всем вопросам заказчикам следует обращаться в комитет по закупкам Псковской области по телефону (8112) 29-99-92 (добавочный 103) к Алексею Орловскому, поставщикам — в Центр поддержки предпринимательства АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (микрокредитная компания) (8112) 66-47-78.

Организаторы мероприятия - департамент города Москвы по конкурентной политике совместно с администрацией Псковской области.

С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

АИС «Портал поставщиков» создало правительство Москвы в 2013 году для автоматизации процедур закупок малого объема. Портал помогает повысить конкуренцию потенциальных поставщиков, дает возможность объективно оценить существующий рынок предложений и проанализировать государственным и коммерческим заказчикам сведения о выполнении обязательств поставщиками.

Более 90% зарегистрированных пользователей – это представители малого бизнеса. Объем закупок на портале по итогам 2018 года составил порядка 25 млрд рублей, заключены более 280 тысяч.