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Суд рассмотрит дело великолучанина, в одежде которого врачи нашли наркотики

Суд рассмотрит дело жителя Великих Лук, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в феврале великолучанин в Интернете приобрёл для личного потребления грамм N-метилэфедрона, что по закону является значительным размером. Наркотик, после эго оплаты электронным путём, мужчина забрал из «закладки», оставленной ему неизвестным сбытчиком.

После употребления части вещества, великолучанин почувствовал себя плохо и был госпитализирован.  В больнице медики обнаружили в его одежде остаток наркотика, полицейские МО МВД России «Великолукский» изъяли вещество.

Прокурор Великолукского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу. Санкция части 1 статьи 228 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.

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