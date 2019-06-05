Партию контрабандных сигарет на 10 млн рублей изъяли в Пскове

10:50, 06 июня 2019, ПАИ

На центральном рынке в Пскове полицейские изъяли около 80 тысяч пачек немаркированных сигарет на сумму более 10 миллионов рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сбытом контрабандного табака занималась группа преступников.

Трое граждан, действуя по предварительному сговору, незаконно хранили, перевозили и продавали табак без надлежащей маркировки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ).

Максимальный размер наказания, который грозит членам банды, составляет 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.