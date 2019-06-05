Дороги отремонтировали в Новосокольническом районе после вмешательства прокуратуры

12:53, 06 июня 2019, ПАИ

В Новосокольническом районе после вмешательства прокуратуры были отремонтированы несколько дорог. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки, которую провела районная прокуратура вместе с ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический» было установлено, что в нарушение требований ГОСТ Р 50597-2017, на дороге Насва – Вяз – Сивцево имеются многочисленные повреждения асфальта, которые затрудняют проезд по ней. Кроме того, на пешеходном переходе в деревне Пяшино отсутствовали дорожные знаки, а в деревне Вяз они требовали замены.

После проверки прокурор района внёс в адрес руководителя АО «ДЭП № 275» представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. В итоге дорогу привели в нормативное состояние, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.