Скидка на купейные места в поездах предусмотрена для многодетных семей

13:48, 06 июня 2019, ПАИ

Многодетные семьи могут приобрести билеты на проезд в купе с отправлением в июне-июле со скидкой 20%, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Минтруд.

Скидка предоставляется взрослым и детям в возрасте от 10 до 17 лет. Дети младше 5 лет путешествуют бесплатно, если ребенок не занимает отдельное место, дети 5-10 лет — по детскому тарифу. Оформить билеты можно только в кассах АО «Федеральная пассажирская компания» при предъявлении удостоверения многодетной семьи.