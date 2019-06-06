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Общество

Скидка на купейные места в поездах предусмотрена для многодетных семей

Многодетные семьи могут приобрести билеты на проезд в купе с отправлением в июне-июле со скидкой 20%, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Минтруд. 

Скидка предоставляется взрослым и детям в возрасте от 10 до 17 лет. Дети младше 5 лет путешествуют бесплатно, если ребенок не занимает отдельное место, дети 5-10 лет — по детскому тарифу. Оформить билеты можно только в кассах АО «Федеральная пассажирская компания» при предъявлении удостоверения многодетной семьи.

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