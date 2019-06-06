0
22:27
Александр Братчиков занял четвертое место в майском медиарейтинге глав столиц субъектов СЗФО
20:37
Михаил Ведерников поучаствовал в заседании консультативной комиссии Госсовета России
17:20
Запланирована рабочая поездка вице-премьера Алексея Гордеева в Псковскую область
13:03
Ряд соглашений подпишет Псковская область на Петербургском международном экономическом форуме
13:21
Итоги недели: Отчет Михаила Ведерникова, сигналы в районы и с днём рождения, малыш
09:24
Что в Псковской области делают для поддержки детей
16:23
Александр Козловский: Успехи Псковской области видны далеко за пределами региона
Еще новости
Политика

Александр Братчиков занял четвертое место в майском медиарейтинге глав столиц субъектов СЗФО

Глава администрации Пскова Александр Братчиков занял четвертое место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за май 2019 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Медиалогия».

Александр Братчиков

Лидером медиарейтинга стал глава Калининграда Алексей Силанов, второй – глава Сыктывкара Валерий Козлов, третий – глава администрации Вологды Сергей Воропанов. Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская заняла 11 место.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 51 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Братчиков занял четвертое место в майском медиарейтинге глав столиц субъектов СЗФО
06 июня 2019
Александр Братчиков занял четвертое место в майском медиарейтинге глав столиц субъектов СЗФО
Михаил Ведерников поучаствовал в заседании консультативной комиссии Госсовета России
06 июня 2019
Михаил Ведерников поучаствовал в заседании консультативной комиссии Госсовета России
Запланирована рабочая поездка вице-премьера Алексея Гордеева в Псковскую область
05 июня 2019
Запланирована рабочая поездка вице-премьера Алексея Гордеева в Псковскую область
Ряд соглашений подпишет Псковская область на Петербургском международном экономическом форуме
05 июня 2019
Ряд соглашений подпишет Псковская область на Петербургском международном экономическом форуме
Александр Козловский: Успехи Псковской области видны далеко за пределами региона
31 мая 2019
Александр Козловский: Успехи Псковской области видны далеко за пределами региона
Елена Бибикова: Заданная губернатором высокая планка требует от каждого из нас самоотдачи и напряжённого труда
31 мая 2019
Елена Бибикова: Заданная губернатором высокая планка требует от каждого из нас самоотдачи и напряжённого труда
Андрей Карпов официально возглавил региональный исполнительный комитет «Единой России»
30 мая 2019
Андрей Карпов официально возглавил региональный исполнительный комитет «Единой России»
Александр Котов: Работа облсобрания и губернатора выстроена достаточно эффективно
30 мая 2019
Александр Котов: Работа облсобрания и губернатора выстроена достаточно эффективно

Идет загрузка...