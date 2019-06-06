Александр Братчиков занял четвертое место в майском медиарейтинге глав столиц субъектов СЗФО

22:27, 06 июня 2019, ПАИ

Глава администрации Пскова Александр Братчиков занял четвертое место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за май 2019 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Медиалогия».

Лидером медиарейтинга стал глава Калининграда Алексей Силанов, второй – глава Сыктывкара Валерий Козлов, третий – глава администрации Вологды Сергей Воропанов. Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская заняла 11 место.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 51 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.