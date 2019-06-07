0
09:45
Иван Цецерский уходит с поста секретаря Псковского городского отделения «Единой России»
22:27
Александр Братчиков занял четвертое место в майском медиарейтинге глав столиц субъектов СЗФО
20:37
Михаил Ведерников поучаствовал в заседании консультативной комиссии Госсовета России
17:20
Запланирована рабочая поездка вице-премьера Алексея Гордеева в Псковскую область
13:03
Ряд соглашений подпишет Псковская область на Петербургском международном экономическом форуме
13:21
Итоги недели: Отчет Михаила Ведерникова, сигналы в районы и с днём рождения, малыш
09:24
Что в Псковской области делают для поддержки детей
Еще новости
Политика

26-я сессия Псковской городской Думы назначена на 14 июня

14 июня в 10:00 пройдет очередная 26-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в основную повестку включены 39 вопросов.  

Депутатам предстоит заслушать информацию об обеспечении образовательных учреждений города бесплатными учебниками и учебными пособиями, обсудить внесение изменений в устав Пскова.

Также планируется внести изменения в бюджете города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Администрация Пскова отчитается об исполнении бюджета за I квартал.

На сессии определят даты дополнительных выборов депутатов Псковской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13.

Депутаты обсудят несколько имущественных вопросов, согласуют поправки в решение «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые банями муниципального предприятия города Пскова «Банно-прачечный комбинат».

На сессию вынесен вопрос установки мемориальных досок Л. Степановой, А. Баклану, С. Иванову, А. Иванову в Пскове. Запланировано принять решение о поощрении граждан почетными грамотами и благодарственными письмами Псковской городской Думы. 

Народные избранники рассмотрят две законодательные инициативы гордумы по внесению в Псковское областное Собрание депутатов инициатив, предусматривающих поправки в региональные законы «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» и «О региональном материнском капитале».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Иван Цецерский уходит с поста секретаря Псковского городского отделения «Единой России»
07 июня 2019
Иван Цецерский уходит с поста секретаря Псковского городского отделения «Единой России»
Александр Братчиков занял четвертое место в майском медиарейтинге глав столиц субъектов СЗФО
06 июня 2019
Александр Братчиков занял четвертое место в майском медиарейтинге глав столиц субъектов СЗФО
Михаил Ведерников поучаствовал в заседании консультативной комиссии Госсовета России
06 июня 2019
Михаил Ведерников поучаствовал в заседании консультативной комиссии Госсовета России
Запланирована рабочая поездка вице-премьера Алексея Гордеева в Псковскую область
05 июня 2019
Запланирована рабочая поездка вице-премьера Алексея Гордеева в Псковскую область
Ряд соглашений подпишет Псковская область на Петербургском международном экономическом форуме
05 июня 2019
Ряд соглашений подпишет Псковская область на Петербургском международном экономическом форуме
Александр Козловский: Успехи Псковской области видны далеко за пределами региона
31 мая 2019
Александр Козловский: Успехи Псковской области видны далеко за пределами региона
Елена Бибикова: Заданная губернатором высокая планка требует от каждого из нас самоотдачи и напряжённого труда
31 мая 2019
Елена Бибикова: Заданная губернатором высокая планка требует от каждого из нас самоотдачи и напряжённого труда
Андрей Карпов официально возглавил региональный исполнительный комитет «Единой России»
30 мая 2019
Андрей Карпов официально возглавил региональный исполнительный комитет «Единой России»

Идет загрузка...