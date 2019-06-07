26-я сессия Псковской городской Думы назначена на 14 июня

11:35, 07 июня 2019, ПАИ

14 июня в 10:00 пройдет очередная 26-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в основную повестку включены 39 вопросов.

Депутатам предстоит заслушать информацию об обеспечении образовательных учреждений города бесплатными учебниками и учебными пособиями, обсудить внесение изменений в устав Пскова.

Также планируется внести изменения в бюджете города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Администрация Пскова отчитается об исполнении бюджета за I квартал.

На сессии определят даты дополнительных выборов депутатов Псковской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13.

Депутаты обсудят несколько имущественных вопросов, согласуют поправки в решение «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые банями муниципального предприятия города Пскова «Банно-прачечный комбинат».

На сессию вынесен вопрос установки мемориальных досок Л. Степановой, А. Баклану, С. Иванову, А. Иванову в Пскове. Запланировано принять решение о поощрении граждан почетными грамотами и благодарственными письмами Псковской городской Думы.

Народные избранники рассмотрят две законодательные инициативы гордумы по внесению в Псковское областное Собрание депутатов инициатив, предусматривающих поправки в региональные законы «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» и «О региональном материнском капитале».