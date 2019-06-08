Центральные мероприятия Дней пушкинской поэзии и русской культуры состоятся в Михайловском
Сегодня, 8 июня, пройдут центральные мероприятия открывшихся 5 июня в Псковской области Дней пушкинской поэзии и русской культуры. Главной площадкой праздника станет Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Начнутся мероприятия в 11:00 с литии на могиле поэта и церемонии возложения цветов Свято-Успенском Святогорском монастыре в Пушкинских Горах.
Далее гостей ждут на поэтической поляне в Михайловском, в деревнях Бугрово и Зуево:
12:00 Парад участников и гостей праздника. Торжественная часть Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. (Сельцо Михайловское, поэтическая поляна)
13:00 Тематический пролог - Сценическая композиция «Пушкин. Метаморфозы. Поэт и поэзия» с участием актера, кинорежиссера, продюсера Федора Бондарчука. (Сельцо Михайловское, поэтическая поляна)
13:20 Приветствие официальных лиц и почетных гостей праздника. (Сельцо Михайловское, поэтическая поляна)
13:35 Церемония специального гашения знаков почтовой оплаты. (Сельцо Михайловское, поэтическая поляна)
13:40 Открытие и презентация Международного эпистолярного конкурса «Семьи моей обитель» с участием учредителей конкурса – Пушкинского Заповедника, Псковского отделения Союза писателей России, Почты России. (Сельцо Михайловское, поэтическая поляна)
Работа сценических площадок
Историческо-литературная сцена
10:30 – Народные творческие коллективы Пскова и Великих Лук
12:00 – «Парад Поселений»
12:15 – Инструментальная группа «ОТТА – оркестр»
12:50 – Духовой оркестр «Фристайл»
13:00 – Барабанное шоу «Night Bit»
13:10 – «Наш Пушкин». Более 220 участников поэтических чтений
13:15 – Открытие праздника
13:40 – Детская музыкальная хоровая школа «Алые Паруса», чемпионы мира по хоровому пению в Японии
14:10 – Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии
14:15 – Выступления поэтов
14:40 – Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии
14:45 - Фолк-группа «Партизан FM»
15:25 – Выступление поэтов
15:45 – Имперский Русский Балет
15:50 – Выступление поэтов
16:10 – Камерный хор «Городу и Миру»
16:40 – Выступление поэтов (свободный микрофон)
Классическая сцена
10:30 – Симфонический оркестр Псковской филармонии
11:30 – Инструментальная группа «Отта оркестр»
12:00 – «Парад Поселений»
13:30 – Солисты оперы Мариинского театра и Симфонический оркестр Псковской филармонии
14:00 – Имперский Русский Балет
14:10 – Юрий Кононов
14:20 – Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии, Квартет балалаечников
14:40 – Балет Академического ансамбля песни и пляски Росгвардии
14:50 – Камерный хор «Городу и Миру»
15:20 – Балет Академического ансамбля песни и пляски Росгвардии
15:25 – Инструментальная группа «ОТТА-оркестр»
16:00 – Премьера музыкальной сказки «Волшебная лампа», арт-проект «Квартет» и Симфонический оркестр Псковской филармонии
17:10 – Премьера балета «Пугачев», Государственный театр танца «Казаки России»
Сцена в этно-деревне Зуево
10:30 – Народные творческие коллективы из Великих Лук
11:00 – «Русская свадьба»
12:00 – «Парад Поселений»
12:30 – «Живет Деревня»
13:20 – Государственный театр танца «Казаки России»
13:30 – «Смотрины», показ русской этнической одежды
13:40 – «Русская свадьба» с фолк-группой «Партизан FM»
14:40 – «Русская вечера» и народные творческие коллективы из Великих Лук
15:00 – «Смотрины», выступление на цимбалах и показ русской этнической одежды
15:30 – Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии, номер «У мосточка»
15:35 – Ансамбль «Фолк-Берри»
15:45 – «Русской свадьба»
16:45 – «Русская вечера»
Гусарская сцена
10:30 – Мастер-класс по выездке, по фехтованию (сабля, рапира, плаш), знакомство с бытом гусар
11:15 – Конное представление русских гусар и французских кирасир
12:00 – «Парад Поселений»
13:00 – Мастер-класс по выездке, по фехтованию (сабля, рапира), знакомство с бытом гусар
13:30 – Конное представление русских гусар и французских кирасир
14:30 – Поэты-песенники (открытый микрофон) Лермонтов, Пушкин, Давыдов
15:30 – Конное представление русских гусар и французских кирасир
16:30 – «История и традиции русской дуэли»
Театральная сцена
10:30 – «Театр детям». Мастер-классы театрального дела
11:30 – «Наш Пушкин» (открытый микрофон)
12:00 – «Парад Поселений»
13:00 – Народные творческие коллективы из Великих Лук
14:30 – «Наш Пушкин» (открытый микрофон)
15:00 – «Театр детям». Мастер-классы театрального дела
15:30 – Народные творческие коллективы из Пскова
16:30 – Интерактивная игра Сказки Пушкина
Бугрово, сцена на воде
19:30 – Yarga sound system «ЛодкАструн». Ансамбль гусляров
20:00 – Имперский Русский Балет
20:10 – Юрий Кононов
20:50 – Духовой оркестр «Фристайл», Барабанное шоу «Night Bit»
21:00 – Антон и Виктория Макарские
В праздничный день организована доставка зрителей из Пскова и Великих Лук в Михайловское и обратно. Утренние автобусы из этих городов на праздник уже отправились. А вечером на них можно будет вернуться. Причем время движения рассчитано исходя из программы: часть автобусов будет развозить зрителей после завершения основной культурной программы из Пушкинских Гор, другие — из Бугрово, когда закончит работу сцена на воде.