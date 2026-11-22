Наследие в деталях: на выставке «АРКА» гостям ВДНХ показали декор псковских храмов XIV–XV веков

15:50, 22 ноября 2026, ПАИ

Рассмотреть вблизи и даже прикоснуться к муравленому изразцу, украшавшему барабан псковской Церкви Георгия со Взвоза XV века, к деревянному лемеху с глав Собора Рождества Богородицы XIV века и Церкви Михаила Архангела XIV века – такую редкую возможность получили гости первой Международной выставки «АРКА» на ВДНХ. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

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На одной площадке собрались архитекторы, реставраторы, археологи, хранители, сенаторы, депутаты, представители духовенства и все, кому близка тема сохранения культурного наследия. За три дня выставку посетили более шести тысяч человек.

«Псковский стенд вызвал невероятный интерес. Мы не только представили подлинные артефакты, результаты реставрации памятников гражданского и церковного зодчества, но и рассказали об инвестиционном, туристическом и паломническом потенциале нашего региона», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников подчеркнул, что сотни каталогов инвестиционных лотов с презентациями объектов культурного наследия, буклетов о туристических маршрутах, которые развивают при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство», разлетелись мгновенно. Губернатор поблагодарил специалистов профильных министерств и организаций за отличную подготовку стенда.