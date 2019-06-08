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Культура

Костюмированный парад собрал в Михайловском более 200 Пушкиных

В рамках празднования Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском проходят народные гуляния. Представители всех районов Псковской области прибыли на шуточный парад: 24 команды в костюмах времен Александра Пушкина или в образах его персонажей проходят на поляну парадным строем, передает корреспондент Псковского агентства информации. Предваряли появление костюмированных гостей гусары и телеги, на которых ехали музыканты. На одной из них - организатор праздника и вдохновитель Гедиминас Таранда. Как и в прошлом году, он - в костюме казака. 

«Обязательное требование к участникам парада - в каждой группе должен быть свой Пушкин», - пояснили организаторы. Некоторые районы привезли сразу 10, а некоторые и больше, облаченных во фрак людей, с характерными бакенбардами и цилиндром.

Участники парада проходят по аллее, которую обступили сотни зрителей. Районы представлены музыкальными и танцевальными коллективами:  поют, танцуют, посвящают поэту «кричалки».

Жюри оценивает каждую творческую команду.

Гуляния в Михайловском, деревнях Зуево и Бугрово продлятся до позднего вечера. Программу можно посмотреть здесь>>>.

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  • Дни пушкинской поэзии - 2019
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