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Экономика

Россия и Белоруссия работают над введением единой денежной единицы

Обсуждается введение единой денежной единицы для России и Белоруссии. Об этом заявил глава Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин, пишет ТАСС.

Министр пояснил, что пункт о создании единой валюты прописан в Союзном договоре от 1999 года.  «Встречаются центральные банки, обсуждают, стоит или не стоить это делать, как это делать, в какие сроки», — отметил он.

Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой считает, что создание единой валюты должно произойти на финальной стадии интеграции. Он добавил, что обсуждаться вопрос должен на уровне глав государств.

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