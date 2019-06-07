Россия и Белоруссия работают над введением единой денежной единицы

13:42, 08 июня 2019, ПАИ

Обсуждается введение единой денежной единицы для России и Белоруссии. Об этом заявил глава Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин, пишет ТАСС.

Министр пояснил, что пункт о создании единой валюты прописан в Союзном договоре от 1999 года. «Встречаются центральные банки, обсуждают, стоит или не стоить это делать, как это делать, в какие сроки», — отметил он.

Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой считает, что создание единой валюты должно произойти на финальной стадии интеграции. Он добавил, что обсуждаться вопрос должен на уровне глав государств.