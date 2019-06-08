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Культура

Антон Макарский: Чтение произведений Пушкина – самая правильная память о гениальном поэте

Чтение произведений А. С. Пушкина считает самым правильным проявлением памяти о поэте актёр Антон Макарский. Об этом он заявил в интервью корреспонденту Псковского агентства информации на Днях пушкинской поэзии и русской культуры, которые проходят 8 июня в Михайловском.

«Что касается любви народной к Пушкину то, если мы будем читать его великие сказки нашим детям, да и сами будем читать его произведения, - это и есть самая правильная память о гениальном поэте», - сказал артист.

Говоря о проходящих сегодня мероприятиях, он отметил, что уже получил самые положительные эмоции.  «Столько Пушкиных увидел!» - добавил Антон Макарский.

Вечером он выступит перед гостями Дней пушкинской поэзии и русской культуры вместе с супругой Викторией Макарской. Концерт начнётся в 21:00 на сцене на воде в деревне Бугрово.

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  • Дни пушкинской поэзии - 2019
Антон Макарский: Чтение произведений Пушкина – самая правильная память о гениальном поэте Псковский губернатор поприветствовал гостей Дней пушкинской поэзии и русской культуры Костюмированный парад собрал в Михайловском более 200 Пушкиных Литию отслужили на могиле Александра Пушкина Центральные мероприятия Дней пушкинской поэзии и русской культуры состоятся в Михайловском В Михайловском выступит Ансамбль песни и пляски Росгвардии Псковская область вошла в топ-5 регионов для путешествий по пушкинским местам «Сказка о царе Салтане» названа самым популярным у россиян произведением Пушкина Пушкинская конференция открылась в Пскове Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартовали в Псковской области
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