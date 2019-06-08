Антон Макарский: Чтение произведений Пушкина – самая правильная память о гениальном поэте

15:20, 08 июня 2019, ПАИ

Чтение произведений А. С. Пушкина считает самым правильным проявлением памяти о поэте актёр Антон Макарский. Об этом он заявил в интервью корреспонденту Псковского агентства информации на Днях пушкинской поэзии и русской культуры, которые проходят 8 июня в Михайловском.

«Что касается любви народной к Пушкину то, если мы будем читать его великие сказки нашим детям, да и сами будем читать его произведения, - это и есть самая правильная память о гениальном поэте», - сказал артист.

Говоря о проходящих сегодня мероприятиях, он отметил, что уже получил самые положительные эмоции. «Столько Пушкиных увидел!» - добавил Антон Макарский.

Вечером он выступит перед гостями Дней пушкинской поэзии и русской культуры вместе с супругой Викторией Макарской. Концерт начнётся в 21:00 на сцене на воде в деревне Бугрово.