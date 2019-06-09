Наказание за кражу электричества ужесточили в России

10:54, 09 июня 2019, ПАИ

9 июня в России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за повторное самовольное подключение к электро- или теплосетям, сообщает газета «Коммерсантъ».

За первое самовольное подключение к электро- или теплосети штраф не изменился — для физических лиц он составляет от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 80 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 200 тысяч рублей.

Как сообщает портал радио «Говорит Москва», за повторное самовольное подключение вводится аналогичный штраф, при этом взыскание с должностных и юридических лиц увеличивается.