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Экономика

Новую концепцию КоАП разработало правительство

Новую концепцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), предполагающую изменение подходов к назначению штрафов для бизнеса, разработало правительство. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на руководителя аппарата правительства вице-премьера Константина Чуйченко.

Он пояснил, что контрольно-надзорные органы нужно стимулировать не на поиск нарушений, а на их предотвращение. Для этого контролерам изменят систему ключевых показателей эффективности.

По словам Константина Чуйченко, новая концепция КоАПа будет опубликована на текущей неделе. «Мы считаем, что признание административным правонарушением должно быть обусловлено общественной опасностью. Наказание за административное правонарушение должно быть адекватным и соответствовать вреду, который причинен общественным интересам в результате правонарушения», — заявил он. 

Вице-премьер считает необходимым «как следует посмотреть» на целесообразность сохранения некоторых видов наказания. Так, под вопросом приостановление деятельности на срок до 90 дней. Авторы новой концепции уверены, что эта мера должна применяться только по решению суда, если ее сохранят. 

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