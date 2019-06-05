Очевидцев наезда на 56-летнюю женщину ищет псковская полиция

10:44, 10 июня 2019, ПАИ

Очевидцев дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала 56-летняя псковичка, устанавливает полиция. Детали случившегося Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 28 февраля около 16:30 в Пскове во дворе дома № 29/31 по Рижскому проспекту. Неизвестный водитель сбил женщину, после чего с места происшествия скрылся.

Граждан, которые стали очевидцами аварии или располагают какой-либо информацией, стражи правопорядка просят обратиться по телефонам: (8112) 596-358 или 02.