В Тыве мужчина в схватке с медведем откусил ему язык

13:17, 10 июня 2019, ПАИ

В Тыве мужчина откусил язык нападавшему на него медведю. Об этом сообщает портал tvk6.ru.

29-летний Николай Игрит вместе с двумя друзьями отправились в Хутинский заповедник, чтобы собрать опавшие оленьи рога. В лесу мужчины разделились.

В справке участкового полиции, составленной по итогам происшествия, отмечено, что на Николая, когда он шел один по лесу, напал дикий медведь. Игрит стал громко кричать, пытаясь спугнуть животное, но зверь бросился на мужчину и стал кусать его. В какой-то момент пасть медведя оказалась у лица его жертвы, тогда-то Николай и откусил животному язык. Медведь явно не ожидал такого итога схватки и ринулся бежать. А мужчина стал звать товарищей на помощь.

Николая Игрита доставили в больницу Кызыла, сейчас он проходит лечение.