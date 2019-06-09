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Политика

Эстонский экс-министр требует 31 тысячу евро компенсации за один день работы

Отказавшийся в результате скандала от поста министра внешней торговли и информационных технологий Эстонии Марти Куузик хочет отсудить у государства компенсацию в размере 31 тысячи 458,36 евро, сообщает портал Delfi (Эстония).

На фото: Марти Куузик. Фото: Ilmar Saabas

Бывший министр ссылается на эстонское законодательство, согласно ему член правительства, которого освобождают от должности из-за отставки правительства, выражения недоверия министру или по предложению премьер-министра, может получить компенсацию. Она равна шести его зарплатам. В Эстонии зарплата министра составляет 5 тысяч 243,06 евро в месяц. Таким образом, за шесть месяцев компенсация была бы равна 31 тысяче 458,36 евро.

Экс-министр считает, что государство ему обязано выплатить компенсацию, так как, по его мнению, его вынудили покинуть пост. С соответствующим требованием он обратился в Таллинский суд.

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