Названия нескольких населенных пунктов в Псковской области предложено изменить

17:58, 10 июня 2019, ПАИ

В Псковском областном Собрании депутатов обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Псковской области «Об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории Псковской области», инициатором предварительного рассмотрения которого стал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В заседании приняли участие начальник Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова, представители Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области, юристы облсобрания.

По словам Владимира Яникова, в закон вносятся технические правки – названия населённых пунктов необходимо привести в соответствие с Государственным каталогом географических названий. «Из-за смены всего лишь одной буквы у людей могут возникнуть проблемы с документами. Мы должны помочь этого избежать», - настаивает депутат.

В частности, предлагается заменить «Афоносово» словом «Афаносово», «село Чернево» на «село Чернёво», «Житницы» - словом «Житиницы». Кроме того, планируется ликвидировать населенные пункты, которое числятся только «на бумаге».

«Вы взаимодействовали с главами поселений и волостей при работе над этим законопроектом?» - спросил у разработчиков документа Владимир Яников.

«Главы сами очень заинтересованы в скорейшем принятии этого закона, - ответила Елена Тимашова. - Все изменения мы подготовили на основании архивных документов и по информации, полученной от органов местного самоуправления муниципальных образований». Она подчеркнула, что в упраздняемых деревнях никто не живёт.

Владимир Яников предположил, что со временем у собственников земельных участков и их родственников в связи с упразднением населенных пунктов могут возникнуть проблемы с документами.

«Мы просчитывали этот риск – безусловно, он существует, и такие ситуации исключать нельзя. Понимая это, мы даже не все объекты, нуждающиеся в переименовании, включили в этот закон – умышленно исключили населённые пункты, по которым возникают вопросы», - ответила начальник Управления.

Начальник отдела статистического регистра Екатерина Фёдорова заметила, что географические названия одних и тех же населённых пунктов в Общероссийском Классификаторе Территорий Муниципальных образований и в Государственном каталоге географических названий записаны по-разному из-за допущенных ранее неточностей. По ее словам, согласно федеральному законодательству источником официальной информации о наименованиях всех географических объектов для органов государственной власти РФ, органов власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций и граждан может выступать только Государственный каталог географических названий.

«Мы приветствуем начавшийся процесс по приведению наименований населённых пунктов в соответствие. Единственная сложность в том, какое название люди на местах считают привычным – как в ОКТМО или как в Росреестре», - отметила она.

Юристы Псковского областного Собрания обратили внимание, что смена Е на Ё в названии населённого пункта не значит, что таким же образом изменится название волости. Деревня Чернёво, а волость Черневская.

Владимир Яников предложил авторам законопроекта ещё раз проработать документ, учитывая все ньюансы.

«Мы всё отработаем, - согласилась начальник Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова. - Ещё раз обсудим все предлагаемые изменения с органами местного самоуправления и согласуем их с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии».

Депутатский корпус вернётся к рассмотрению законопроекта после его доработки, отметил Владимир Яников.