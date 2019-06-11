0
09:36
Более 568 млн направил Минпромторг на электротехнический кластер Псковской области за 3 года
17:54
Обсуждается возможность запуска авиарейсов из Пскова в Ригу и Таллин
16:26
Михаил Ведерников принял участие в пленарном заседании ПМЭФ-2019 под председательством президента
14:23
О развитии сотрудничества договорились Псковская и Архангельская области
10:05
Почти 3,5 млрд рублей вложат в модернизацию энергосистемы Псковской области «Россети Северо-Запад»
20:37
Михаил Ведерников поучаствовал в заседании консультативной комиссии Госсовета России
16:24
Глава Транснефти заявил о поддержке Псковской области
Еще новости
Экономика

ВТБ обеспечил прием карт UnionPay в онлайн-кассах РЖД

Банк ВТБ начал оказывать услуги эквайринга для карт UnionPay во всех онлайн-каналах продаж билетов «Российских железных дорог». Функция доступна для всех карт UnionPay, выпущенных за пределами России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка. 

Реализованная технология значительно упрощает процесс покупки билетов для туристов. Теперь они могут бронировать или приобретать проездные документы на поезда всех направлений с помощью карт UnionPay не только в пунктах продажи, но и онлайн на официальном сайте РЖД. Сервис позволяет планировать трансграничные железнодорожные туры как из Китая, так и по России. 

«В прошлом году ВТБ запустил эквайринговое обслуживание для владельцев карт UnionPay в кассах РЖД. С момента запуска услуги мы наблюдаем повышенный спрос клиентов по безналичной оплате билетов, количество платежей увеличилось в два раза. Поток туристов из Китая, Южной Кореи и Центральной Азии в Россию ежедневно растет. В связи с этим наша задача – обеспечить их удобным и привычным для себя сервисом оплаты в нашей стране. Уверен, что новая технология также будет пользоваться популярностью», – отметил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 568 млн направил Минпромторг на электротехнический кластер Псковской области за 3 года
11 июня 2019
Более 568 млн направил Минпромторг на электротехнический кластер Псковской области за 3 года
Обсуждается возможность запуска авиарейсов из Пскова в Ригу и Таллин
10 июня 2019
Обсуждается возможность запуска авиарейсов из Пскова в Ригу и Таллин
Михаил Ведерников принял участие в пленарном заседании ПМЭФ-2019 под председательством президента
07 июня 2019
Михаил Ведерников принял участие в пленарном заседании ПМЭФ-2019 под председательством президента
О развитии сотрудничества договорились Псковская и Архангельская области
07 июня 2019
О развитии сотрудничества договорились Псковская и Архангельская области
Почти 3,5 млрд рублей вложат в модернизацию энергосистемы Псковской области «Россети Северо-Запад»
07 июня 2019
Почти 3,5 млрд рублей вложат в модернизацию энергосистемы Псковской области «Россети Северо-Запад»
Михаил Ведерников поучаствовал в заседании консультативной комиссии Госсовета России
06 июня 2019
Михаил Ведерников поучаствовал в заседании консультативной комиссии Госсовета России
Глава Транснефти заявил о поддержке Псковской области
06 июня 2019
Глава Транснефти заявил о поддержке Псковской области
Соглашение о строительстве фермы на 1,8 тысяч голов заключено на ПМЭФ
06 июня 2019
Соглашение о строительстве фермы на 1,8 тысяч голов заключено на ПМЭФ

Идет загрузка...