ВТБ обеспечил прием карт UnionPay в онлайн-кассах РЖД

09:50, 11 июня 2019, ПАИ

Банк ВТБ начал оказывать услуги эквайринга для карт UnionPay во всех онлайн-каналах продаж билетов «Российских железных дорог». Функция доступна для всех карт UnionPay, выпущенных за пределами России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка.

Реализованная технология значительно упрощает процесс покупки билетов для туристов. Теперь они могут бронировать или приобретать проездные документы на поезда всех направлений с помощью карт UnionPay не только в пунктах продажи, но и онлайн на официальном сайте РЖД. Сервис позволяет планировать трансграничные железнодорожные туры как из Китая, так и по России.

«В прошлом году ВТБ запустил эквайринговое обслуживание для владельцев карт UnionPay в кассах РЖД. С момента запуска услуги мы наблюдаем повышенный спрос клиентов по безналичной оплате билетов, количество платежей увеличилось в два раза. Поток туристов из Китая, Южной Кореи и Центральной Азии в Россию ежедневно растет. В связи с этим наша задача – обеспечить их удобным и привычным для себя сервисом оплаты в нашей стране. Уверен, что новая технология также будет пользоваться популярностью», – отметил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.