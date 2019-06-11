Двух попугаев «сняли» с поезда «Рига - Москва» на границе в Псковской области

14:38, 11 июня 2019, ПАИ

В Себежском районе на российско-латвийском участке государственной границы Российской Федерации в железнодорожном пункте пропуска «Посинь» сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили ввоз на территорию России двух попугаев.

Птиц перевозил один из пассажиров поезда «Рига - Москва» у себя в багаже, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Специалисты управления в ходе проверки установили, что у гражданина отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, которые подтверждают происхождение птиц. В связи с этим сотрудники ведомства запретили ввоз попугаев на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Было принято решение вернуть птиц обратно в Латвию.