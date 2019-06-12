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Общество

Из-за жары Белоруссия ввела запрет на посещение лесов в 47 районах

Белоруссия ввела запрет на посещение лесов в 47 районах страны, пишет местное телеграфное агентство «Белта» со ссылкой на Министерство лесного хозяйства Республики.

В частности, ограничения касаются Полоцкого района Витебской области, которая находится на границе с Россией. Оранжевый уровень пожарной опасности связан с тем, что на территории Белоруссии установилась аномально жаркая погода, температурный фон значительно выше климатической нормы. Ситуация не изменится до конца недели: до 16 июня ожидаются дни преимущественно без осадков, местами возможны небольшие дожди.  

На сайте Минлесхоза Белоруссии есть интерактивная карта, по которой можно отслеживать введение и снятие ограничений на посещение лесных массивов.

В граничащих с Белоруссией районах Псковской области наблюдается 2-й класс пожарной опасности по пятибалльной шкале, как и в других муниципальных образованиях региона. Лесных пожаров и палов травы за последнее время не было. В ближайшие дни синоптики прогнозируют в регионе переменную облачность, небольшие дожди, температура воздуха днем будет в пределах +25 градусов. 

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