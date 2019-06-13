Водитель мотоцикла, который врезался в иномарку в Пскове, был пьян

10:34, 13 июня 2019, ПАИ

21-летний водитель мотоцикла «Motoland-TD250», который протаранил автомобиль «Mazda» в Пскове, был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

12 июня в 18:45 у дома № 57 по Рижскому проспекту молодой человек не справился с управлением мотоциклом и врезался в Mazda, после чего байк отбросило в стоящий Suzuki Liana. Виновник аварии получил незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.

В этот же день в 12:15 в Пушкиногорском районе на 1-м километре дороги Пушкинские Горы - Локня ВАЗ-21102 под управлением 41-летней женщины съехал с дороги и врезался в отбойник. Автоледи травмирована.