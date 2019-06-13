0
17:17
Адреса Ганзейских дней в Пскове: Где и во сколько пройдут самые интересные мероприятия праздника
17:15
Идёт ремонт фасадов 22 домов в центре Пскова
16:46
Лучших медработников Псковской области наградили в честь профессионального праздника
14:42
Заявку Псковской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры одобрил Фонд ЖКХ
13:55
Российский подводный фестиваль пройдёт в Пустошкинском районе
12:39
Девять новых детсадов построят в Псковской области в 2019 году
10:48
Библиотечная конференция «Культура приграничья» начала работу в Пскове
Еще новости
Общество

Праздник танца пройдёт в ТК «ПИК60» в Пскове

15 июня в 15:00 в Пскове в торговом комплексе «ПИК60» состоится праздник танца. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации торгового комплекса.

Разнообразные номера и выступления, а также танцевальные флешмобы пройдут в центральном атриуме торгового комплекса «ПИК60». Кроме того, участникам танцевального праздника будут вручены подарки. Вход на мероприятие свободный.

Недавно у торгового комплекса «ПИК60» появился свой сайт. На нём можно найти всю необходимую информацию об акциях, мероприятиях, магазинах торгового комплекса. Также на сайте размещена информация для будущих арендаторов и партнеров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Идёт ремонт фасадов 22 домов в центре Пскова
13 июня 2019
Идёт ремонт фасадов 22 домов в центре Пскова
Лучших медработников Псковской области наградили в честь профессионального праздника
13 июня 2019
Лучших медработников Псковской области наградили в честь профессионального праздника
Заявку Псковской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры одобрил Фонд ЖКХ
13 июня 2019
Заявку Псковской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры одобрил Фонд ЖКХ
Российский подводный фестиваль пройдёт в Пустошкинском районе
13 июня 2019
Российский подводный фестиваль пройдёт в Пустошкинском районе
Девять новых детсадов построят в Псковской области в 2019 году
13 июня 2019
Девять новых детсадов построят в Псковской области в 2019 году
Библиотечная конференция «Культура приграничья» начала работу в Пскове
13 июня 2019
Библиотечная конференция «Культура приграничья» начала работу в Пскове
Результаты исследования по оценке потребностей в доступности для маломобильных групп представят в Пскове
13 июня 2019
Результаты исследования по оценке потребностей в доступности для маломобильных групп представят в Пскове
Из-за жары Белоруссия ввела запрет на посещение лесов в 47 районах
12 июня 2019
Из-за жары Белоруссия ввела запрет на посещение лесов в 47 районах

Идет загрузка...