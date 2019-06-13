Праздник танца пройдёт в ТК «ПИК60» в Пскове

13:22, 13 июня 2019, ПАИ

15 июня в 15:00 в Пскове в торговом комплексе «ПИК60» состоится праздник танца. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации торгового комплекса.

Разнообразные номера и выступления, а также танцевальные флешмобы пройдут в центральном атриуме торгового комплекса «ПИК60». Кроме того, участникам танцевального праздника будут вручены подарки. Вход на мероприятие свободный.

Недавно у торгового комплекса «ПИК60» появился свой сайт. На нём можно найти всю необходимую информацию об акциях, мероприятиях, магазинах торгового комплекса. Также на сайте размещена информация для будущих арендаторов и партнеров.