Российский подводный фестиваль пройдёт в Пустошкинском районе

13:55, 13 июня 2019, ПАИ

С 14 по 16 июня в Алольской волости Пустошкинского района на берегу озера Белое пройдет ежегодный Российский подводный фестиваль. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации подводного спорта Псковской области, которая выступает организатором мероприятия при поддержке областного комитета по физической культуре и спорту.

На мероприятие будут проходить соревнования по подводной охоте; конкурс на самую крупную рыбу, добытую участниками фестиваля в водоемах Псковской области; конкурс подводной фотографии; конкурс детских рисунков и поделок подводной тематики, встреча с многократным чемпионом России по подводной охоте Владимиром Докучаевым и другие мероприятия. В рамках фестиваля также состоятся соревнования по подводной охоте «Псковский трофей 2019».

14 июня будет проходить заезд участников, размещение, пробные погружения, разведка акватории, после чего в 21:00 участников поприветствуют организаторы фестиваля. С 22:00 и до полуночи будет проходить праздничная дискотека.

15 июня в 9:00 состоится торжественное открытие фестиваля. С 9:00 до 10:00 будет проходить регистрация участников соревнований «Псковский трофей», а в 10:00 будет дан старт соревнований. С 11:00 до 15:00 пройдут состязания по подводной охоте «Псковский трофей 2019». Кроме того, в 11:00 начнётся конкурс подводной фотографии, а с 12:00 до 15:00 будут проходить детские конкурсы и эстафеты. В 17:00 у сцены фестиваля будет взвешена рыба участников, а в 18:00 состоится награждение победителей соревнований «Псковский трофей» и победителей конкурсов фестиваля. После этого пройдёт встреча с многократным чемпионом России по подводной охоте Владимиром Докучаевым. День завершится праздничной дискотекой, а 16 июня участники и гости фестиваля отправятся домой.

Ежегодные слёты дайверов, подводных фотографов и охотников в Псковской области ведут отсчет с середины 2000-х годов. В разные годы подводный фестиваль в Псковской области посещали такие именитые спортсмены, как трёхкратный чемпион мира и многократный чемпион Европы по подводной охоте Педро Карбонелл и 8-кратный чемпион России по подводной охоте Владимир Докучаев.