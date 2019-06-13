Полеты аэростатов над центром Великих Лук пройдут 13 июня

19:35, 13 июня 2019, ПАИ

Два «вальса сомнений» и одно «продолжение полета» увидят жители Великих Лук и гости города на 24-й Международной встрече воздухоплавателей 13 июня в 20:30. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе встречи, эти задания подготовила спортивная дирекция по результатам вечернего брифинга.

Две точки последнего «вальса сомнений» находятся возле спортивного комплекса «Стрелец» и крепости, поэтому у великолучан и гостей города есть все шансы увидеть полеты аэростатов над центром города.

Утренний брифинг 14 июня начнется в 3:45.

Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках проходит с 11 по 17 июня. В ее ходе станут известны имена обладателей 12-го Кубка Дружбы, 13-го Кубка княгини Ольги, 15-го Кубка города Великие Луки, а также победителя юбилейного 25-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту.

Генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром».