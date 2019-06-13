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Общество

Оклады российских судей возрастут с 1 октября

Оклады российских судей повысят на 4,3 п. п. с 1 октября. Как пишет ТАСС, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В тексте указа говорится о повышении с 1 октября в 1,043 раза должностных окладов судей Конституционного суда России, Верховного суда России, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов страны.

Финансирование расходов, связанных с реализацией указа, возложено на российское правительство.

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